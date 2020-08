»Narodni dom: ne le trdnjava slovenstva, pač pa žarišče kozmopolitizma«

Odvetnik Rado Race je prvi predsednik novoustanovljene Fundacije Narodni dom. To nikakor ni njegov prvi angažma na vodilnih položajih ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji, nedvomno pa bo krmarjenje fundacije, ki bo postala lastnica Narodnega doma v Trstu, svojevrsten izziv. Povprašali smo ga, kako si zamišlja prihodnost Narodnega doma.

Fundacija Narodni dom je prva organizacija, ki sta jo skupaj ustanovili krovni organizaciji Slovencev v Italiji. Kam se ta umešča na zemljevid organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji?

To je namenska organizacija, ki bo prevzela lastništvo Narodnega doma in v ta namen sta jo krovni organizaciji, SKGZ in SSO, tudi ustanovili. V njenem upravnem odboru bosta tudi predstavnika italijanske države, ki ga bo imenovala tržaška prefektura, zelo verjetno bo to nekdo ravno s prefekture, in slovenske države, najbrž bo to generalni konzul.

Katerih korakov se bo morala fundacija najprej lotiti?

Sedaj nas čaka pridobitev statusa pravne osebe, zatem pa pridejo na vrsto vsi koraki, ki so potrebni za prevzem lastništva. To bo v prvi vrsti sprejem amandmaja k 19. členu zakona št. 38 iz leta 2001 (t. i. zaščitni zakon, op. nov.), zatem pa bo treba pozorno slediti, da vsi podpisniki memoranduma o soglasju vrnitve Narodnega doma izpolnijo svoje obveze v časovnih rokih, ki so navedeni v njem.