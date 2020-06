NASA inovatorje poziva k izumu stranišča za na Luno

Vsi morajo od časa do časa na veliko potrebo. Tudi astronavti, za katere pa v breztežnostnih razmerah to ni tako preprosto. Že desetletja zato iščejo bolj ali manj inovativne načine - od plastičnih vrečk, prilepljenih na zadnjico, do čisto posebnih, tehnološko naprednih stranišč s sukcijskimi sistemi, s katerimi se lahko pohvalijo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS).

Ameriška vesoljska agencija Nasa je zato inovatorje po vsem svetu pozvala k razvoju stranišča, ki deluje ne le v pogojih mikrotežnosti, ampak tudi Lunine težnosti. Slednje bo prišlo prav astronavtom na bodočem vesoljskem plovilu za ponoven pristanek na Luni, ki ga načrtujejo do leta 2024 v okviru misije Artemis