Naše kraje bo ponoči prešla vremenska fronta

Vremenska fronta, ki jo spremljajo okrepljeni južni vetrovi, bo v prihodnjih urah dosegla naše kraje in bo vplivala na vreme pri naš do jutrišnjih opoldanskih ur. Padavine se bodo sprva pojavljale v severnih goratih predelih, nato se bodo ponoči postopno razširile in bodo povečini močne, ponekod lahko obilne, le ob morju občasne. Pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte.

Jutri dopoldne bo sprva še oblačno z občasnimi padavinami, popoldne pa se bo vreme izboljšalo.Na Tržaškem trenutno piha jugovzhodni veter, ki bo jutri obrnil od jugozahoda.

Civilna zaščita iz FJK je zaradi močnih padavin objavila rumeno opozorilo za gorski svet.