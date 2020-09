Naskok na desnosredinsko »trdnjavo«

Na jutrišnjih in ponedeljkovih volitvah bodo čedajski volivke in volivci izbirali med kontinuiteto in novostjo. Prvo pooseblja Daniela Bernardi (58 let), dosedanja podžupanja v desnosredinski upravi župana Stefana Ballocha, drugo pa kandidat leve sredine, 24-letni Fabio Manzini. Bernardijevo, poleg njene občanske liste, podpirajo tradicionalne desnosredinske stranke, torej Liga, Fratelli d’Italia in Forza Italia, medtem ko se je Manzini odrekel formalni podpori levosredinskih in levih strank, tako da so na glasovnici ob njegovem imenu le simboli treh občanskih gibanj.

Čedad je tradicionalno konservativno okolje, kjer je ves povojni čas kraljevala Krščanska demokracija, po njenem razpadu pa desna sredina. Njeno premoč je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja začasno prekinil levosredinski župan Giuseppe Bernardi, upravno in politično življenje zadnjih let v občini sta vsekakor krojila župana Attilio Vuga in nato Balloch, ki po dveh zaporednih mandatih ne more več kandidirati. Oba sta izhajala iz stranke Forza Italia, a sta bila dejansko strankarsko ter politično samostojna, kot priča njun dokaj odprt odnos do Beneških Slovencev.

Ne smemo pozabiti, da v Čedadu domujejo pomembne slovenske organizacije in društva, vključno s časopisoma Novi Matajur in Dom. Med podporniki desne sredine je tudi poslanec Forza Italia Roberto Novelli, ki je zelo nenaklonjen slovenski manjšini.