Našla sta 5000 evrov in jih vrnila lastniku

Našla sta snopič bankovcev za skupnih 5000 evrov in sta ga vrnila lastniku. Zgodilo se je včeraj popoldne na Trgu Matteotti v Latisani. Moški iz Lignana je medtem, ko je izstopil iz avtomobila, izgubil bankovce. Kmalu zatem sta jih na cesti našla dva makedonska državljana, ki živita v Latisani, 22-letnik in 29-letnik, oba sta brezposelna.

Brez oklevanja sta ustavila patruljo karabinjerjev in jim izročila snopič bankovcev. Moškemu iz Lignana, ki je medtem prijavil izgubo, so tako kmalu lahko vrnili denar. Poštenima najditeljema se je zahvalil in se jima oddolžil s po 300 evri vsakemu.