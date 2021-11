Koprski policisti so zjutraj malo po 8.30 posredovali na območju Puč, kjer so mimoidoči našli moško truplo. Policisti so ugotovili, da gre za 58-letnega moškega z območja občine Koper. Vozil se je s kolesom, pri čemer je iz neznanih vzrokov zapeljal z vozišča in padel ter obtičal dva metra pod cesto. Na kolesu ni bilo vidnih poškodb, ki bi kazale, da je kolo trčilo v drugo vozilo, so sporočili policisti, ki nadaljujejo z zbiranjem obvestil.