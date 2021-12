Koprski policisti so preklicali iskanje 60-letnega Sama Ostrouške, ki so ga pogrešali od 17. marca. Tedaj so ga zadnjič videli na območju SB Izola.

Moško truplo je domačin 23. novembra našel ravno v bližini izolske bolnišnice. S forenzičnimi preiskavami je bilo ugotovljeno in potrjeno, da gre za pogrešanega Sama Ostrouško.