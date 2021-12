Nastaja temperaturni obrat

Pod vplivom anticiklona se višji sloji ozračja segrevajo. Ničta izoterma se bo jutri povzpela do nadmorske višine okrog 2500 metrov ali tudi nekoliko višje. Ob zelo umirjenem ozračju in brez pomanjkanja omembe vrednih vetrov bo danes ponoči marsikje nastal izrazit temperaturni obrat. Jutri bo zato v nižjih predelih stagniral hladnejši in bolj vlažen zrak. Ozračje bo marsikje zamegljeno, mestoma bo lahko nastala megla. Mestoma se bo pojavila slana.

V gorah pa bo jutri sončno in sprva za ta čas razmeroma toplo. V popoldanskih urah bo sicer zapihal severni veter.

V ponedeljek se bo našim krajem približal hladnejši zrak. Ponoči in zjutraj bo še zamegljeno, čez dan pa bo zapihala burja in se bo razjasnilo. Jutro bo mrzlo, pojavila se bo slana.