»Naval na trgovine, zdravil in goriva ni«

Včeraj dopoldne je vstopil na morda zadnji vlak, ki se je iz Severodonecka v Donbasu na jugovzhodu Ukrajine peljal proti ukrajinski prestolnici Kijevu. A do zaključka redakcije nam 47-letni tržaški novinar Gabriele Lagonigro, glavni urednik tržaškega športnega spletnega medija City Sport in sodelavec časopisa Il Fatto quotidiano, ni odgovoril, ali mu je uspelo priti v mesto, ki so ga sinoči oblegali ruski tanki. Lagonigro je z veliko težavo odgovarjal na vprašanja, saj je bila telefonska povezava večkrat prekinjena.

Koliko časa ste že v Ukrajini?

Za odhod v Ukrajino sem se odločil pred nekaj dnevi. Dobro vem, kaj me čaka in da je moja poteza zelo tvegana. Upam, da bo vse v redu. To državo poznam precej dobro. Z ukrajinskimi humanitarnimi organizacijami sodelujem od leta 2014, ko je tam prvič divjala vojna. Takrat je Rusija anektirala Krimski polotok in podprla filoruske separatiste v Donecku ter v Lugansku. In prav takrat sem se pridružil humanitarnim pobudam v Donecku. Iz Trsta smo v Ukrajino odpeljali kar nekaj tovornjakov humanitarnega materiala.

Kako bi opisali stanje v Donbasu?

Še do srede se je živelo kolikor toliko normalno. Upoštevati moramo, da je tam že nekaj let napeto in je bila frontna črta zelo blizu. Večkrat je prišlo do incidentov in streljanja na meji s samooklicanima republikama. A v sredo smo vsi začutili močno napetost. Novice niso bile najbolj obetavne. Zaradi tega so ljudje sicer zelo urejeno, strpno in potrpežljivo začeli oblegati trgovine, bančne avtomate, lekarne in bencinske črpalke. Vsak posameznik je lahko natočil do največ 20 litrov bencina, saj so se rezervoarji hitro praznili. Distribucijo goriva pa so prekinili. Kot zanimivost naj povem, da smo v sredo zjutraj čakali na bencinski črpalki dobri dve uri. Veliko Ukrajincev se je odločilo, da zapusti svoje domove in poišče zatočišče v bližnji Romuniji, Moldaviji oziroma Madžarski.