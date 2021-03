Ne »državni resnici« o fojbah

O fojbah, kot o vseh zgodovinskih dogodkih, ne sme obstajati »državna resnica«. Zgodovinarjem je treba omogočiti svobodno raziskovanje in presojanje. To je srž odprtega pisma, ki ga je skupina zgodovinarjev iz Veneta naslovila na predsednika republike Sergia Mattarello, potem ko je tamkajšnji deželni svet sklenil, da ne bo več financiral zgodovinarjev, ustanov in združenj, »ki zanikajo obstoj fojb ali zmanjšujejo število žrtev«. Med pobudniki pisma je Filippo Focardi, profesor na Univerzi v Padovi, avtor knjige Il cantiere della memoria (Delavnica spomina), o kateri je obširno poročal tudi Primorski dnevnik.

Podobno stališče o fojbah je pred časom sprejel deželni svet Furlanije Julijske krajine, a z razliko, da je desna sredina v Venetu celo postavila neka pravila kdo je t. i. negacionist. V to kategorijo sodijo tisti, ki ne sprejemajo »uradne številke«, da je v fojbah končalo 12 tisoč žrtev, a vztrajajo, da je ta številka precej nižja. »Ne bomo se šli igre številk«, pravijo Focardi in kolegi, ki opozarjajo predsednika Mattarello na nevarnost »politične manipulacije zgodovine«. Pismo državnemu poglavarju je podprlo več znanih italijanskih zgodovinarjev, raziskovalcev in profesorjev ter tudi vseh 49 deželnih in drugih krajevnih inštitutov za zgodovino odporniškega gibanja, ki delujejo pod okriljem zavoda Ferruccio Parri.