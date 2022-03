»Ne morem živeti v državi, v kateri ne morem povedati, kaj mislim«

Dmitrij Kolezev je 37-letni ruski novinar iz uralskega mesta Jekaterinburg, ki je v svoji dosedanji karieri urejal več ruskih spletnih medijev, praviloma kritičnih do ruske oblasti. Pred dnevi je zaradi stopnjujočih se pritiskov na medije in intelektualce skoraj čez noč odpotoval iz svoje države in zdaj čaka na litovski vizum.

Javnemu odgovoru na vprašanje, kje je, se je Dmitrij Kolezev raje izognil, ker si ne želi, da bi oblasti v državi gostiteljici postale pozorne na vse večje število ruskih kritičnih glasov na svojem ozemlju. Njegovo željo smo pri pripravi intervjuja spoštovali.

Skozi pogovor se izriše velika stiska številnih kritičnih glasov v Rusiji, hkrati pa gre za pogovor s pogumnim posameznikom, ki je svoje razmeroma udobno življenje z vsemi privilegiji v širši družbi znanega posameznika pustil za seboj. Zaradi nečesa, kar imamo pri nas še vedno za nekaj samoumevnega – svobode povedati, kaj misliš.

Kaj torej prisili uspešnega novinarja v najboljših letih, da zloži nekaj stvari v kovček, prenosnik pospravi v nahrbtnik in zapusti svojo državo?

Razmere za novinarje v Rusiji se v zadnjih letih poslabšujejo s cenzuro in omejevalnimi zakoni, kot je zakon o tujih agentih, ki je preprečil delovanje medijev. Če se je do 24. februarja še zdelo, da živimo v avtoritarni, a vendarle bolj ali manj civilizirani državi, je Rusija po tem datumu naredila korak od gole avtoritarnosti do fašistične diktature. Jasno je, da v takšni diktaturi ni več prostora za ljudi, ki želijo govoriti neodvisno in iskreno. Svoboda govora je zame najpomembnejša. Če ne morem pisati in povedati, kar mislim, ne morem živeti v tej državi.

Oblikovanje novega reda je potekalo s pomočjo zakonov o dejanski vojaški cenzuri. Zdaj Rusom grozi do 15 let zapora zaradi »lažnih informacij o dejanjih oboroženih sil Ruske federacije«. Sem po mnenju odvetnikov sodi celo izjava »ni vojne« (zaenkrat so zanjo dodeljene le globe, a to je šele začetek). Pravzaprav se vse informacije, razen sporočila za javnost ministrstva za obrambo, štejejo za »lažne«. Pred kratkim je bil celo duhovnik, ki je prebral pridigo proti vojni, obsojen na denarno kazen.

Na koncu pa sem bil tudi čustveno prizadet, da je veliko ljudi v Rusiji, žrtev televizijske propagande, podpiralo dejanja Kremlja in ruske vojske. Ja, razumem, da jih državni mediji zavajajo in imajo malo resničnih informacij. Ampak zato stvari niso nič manj grozljive. Fizično je težko obstati v državi, kjer se veliko ljudi strinja z bombardiranjem mest. Počutil sem se, da moram bodisi narediti nekaj, kar bi me pripeljalo v zapor, ali pa oditi. Odločil sem se za odhod.

Privoščil si bom provokacijo, na katero že vnaprej poznam odgovor, a vendar: niste mogli zamižati na eno oko in nadaljevati z opravljanjem svojega dela?

Lahko bi. Toda zelo verjetno bi bil tako ali drugače potlačen. To ni nujno zapor: zoper vas lahko sprožijo kazenski postopek in vam prepovejo uporabo interneta. Ali vam izdajo visoke kazni. Spletno mesto, kjer delam, Republic.ru, je bilo v Rusiji že blokirano. Tudi tehnično je tam težko nadaljevati z delom.

Lahko govorimo o točno določenem dogodku, ki vas je dokončno spodbudil, da odidete?

V prvi vrsti je bil to seveda začetek vojne oziroma ruska invazija na Ukrajino. Če pa govorim povsem osebno, nisem hotel oditi, ker imam Rusijo res rad. Ne maram vlade, ljubim pa svojo domovino. Nisem hotel zapustiti ljudi, ki jih imam rad. Toda po pogovoru s sorodniki in prijatelji sem slišal, da bi bili veseli, če bi odšel, saj so bili zaskrbljeni zame. Tako sem se odločil.

Antiša Korljan, Primorske novice