»Ne prehitremu odpiranju meje z Italijo«

»Župani občin ob južnem delu meje z Italijo so me opozorili, naj nikar prehitro ne odpiramo meje, da ta meja ne bi bila prehitro pretirano prepustna, ker se je na drugi strani meje odprlo novo žarišče in bi bilo lahko vse to dobro delo, ki smo ga na naši strani opravili, zelo hitro uničeno,« je po obisku Postojne in Ilirske Bistrice povedal slovenski obrambni minister Matej Tonin. Z župani tistega območja se je Tonin pogovarjal o spopadanju regije s težavami po razglasitvi epidemije in ocenil, da so rezultati spodbudni. Kljub bližini italijanske meje je regija med tistimi z najmanj okuženimi z novim koronavirusom, je pristavil.

Kot zelo uspešno pri zajezitvi epidemije je Tonin ocenil celotno notranjsko-primorsko regijo od Istre do Goriške in napovedal, da bo širša regija prva, v kateri bodo razrahljali omejitev nepotrebnih prehajanj občinskih meja. Domači župani pa so ga ob tem, kot rečeno, opozorili, da bi prehitro odpiranje meje z Italijo lahko prineslo nove okužbe tudi v Slovenijo.