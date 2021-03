Ne zanikanju fojb in ne fašizmu

V Venetu se v tem času veliko ukvarjajo s fojbami. Deželni svet je na pobudo desne stranke Bratje Italije (Fratelli d’Italia) ob nasprotovanju leve sredine pozval deželno vlado, naj ne financira združenj, raziskav in zgodovinarjev, ki opravičujejo ali zanikajo fojbe. Na muhi deželnih svetnikov je predvsem združenje nekdanjih partizanov VZPI-ANPI, ki se je z izjavo državnega vodstva kritično odzvalo na stališče, s katerim Veneto dejansko posnema Furlanijo - Julijsko krajino, katerega deželni svet se je svoj čas opredelil proti t.i. negacionistom fojb. Iz stranke Bratje Italije izhaja deželna odbornica Elena Donazzan, ki je v neki popularni radijski oddaji veselo zapela fašistično Faccetto nero. Predsednik Luca Zaia je bil na tem, da jo odstavi, a zaradi notranjih računic v desnosredinski koaliciji se je na koncu zadovoljil z njenim opravičilom.

Deželni svet Veneta je na isti seji na pobudo levosredinske opozicije sprejel stališče, ki obvezuje Deželo, da zavrne vsakršno pokroviteljstvo in dvorano organizacijam in gibanjem, ki se odkrito sklicujejo na fašizem. Proti so volili le pristaši stranke Giorgie Meloni z bizarno utemeljitvijo, da so se na antifašizem sklicevali tudi teroristi rdečih brigad.