Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Neapeljski ragu

Neapelj je eno najlepših italijanskih mest, leži ob (nekoč) prekrasnem zalivu, pred seboj pa ima vrsto izredno zanimivih otokov. Na žalost je mesto zapuščeno, saj so se tam vrstile druga za drugo desničarske in levičarske občinske in deželne uprave, ki so bile vse po vrsti iz tega ali onega razloga nesposobne rešiti probleme tega velikega mesta, ki je najbrž pred združitvijo Italije imelo manj problemov, kot jih ima danes, ko se utaplja v kupih smeti, ki jih niti »politika dejstev« sedanje vlade ni bila in ne bo zmožna odpraviti. Prava škoda, saj je mesto vredno obiska tako zaradi naravnih lepot in kulturnih spomenikov in ne nazadnje, kar nas tukaj najbolj zanima, zaradi izredno raznolike in okusne mediteranske kuhinje.

Ko govorimo o Neaplju in Kampaniji nasploh, nam pridejo na misel ribe in morski sadeži: testenine s školjkami so seveda tam doma, a mi se bomo danes pozabavali z drugim receptom, z neapeljskim mesnim ragujem, ki so ga tamkajšnje gospodinje pripravljale ob nedeljah in praznikih.

Potrebujemo:

600 g govejega mesa v enem kosu

30 g svinjske masti

100 g špeha

žlico paradižnikovega koncentrata

2 kozarca močnega rdečega vina

500 g zrelih paradižnikov za omako

1 čebulo

peteršilj

baziliko

oljčno olje

sol

Paradižnik nakockamo, čebulo sesekljamo, oboje pristavimo na ogenj z oljčnim oljem, baziliko in peteršiljem. Pustimo, da se kuha približno 20-30 minut, občasno premešamo. Ko je paradižnikova omaka kuhana, jo pretlačimo.

Sedaj se lahko lotimo raguja: z ostrim nožem naredimo več zarez v mesu, v vsako zarezo vtaknemo manjšo rezino špeha. V primerni lončeni posodi in na nizkem ognju razpustimo svinjsko mast in nekaj olja in nanj položimo meso. Solimo in pustimo, da se meso obarva z vseh strani, kar bo trajalo približno 15 minut.

Občasno prilijemo nekaj žlic vode in 1 dl rdečega vina: pustimo, da alkohol izpari. V posodo paradižnikove omake dodamo paradižnikov koncentrat in dobro premešamo ter z njim občasno oblijemo meso. Na zelo nizkem ognju kuhamo vsaj 3 ure. Če vidimo, da se zadeva posuši preveč, prilijemo še nekaj paradižnikove omake. Po 3 urah, raje nekaj več, odstavimo, z omako pa zabelimo poljubne testenine. Meso narežemo na rezine in ponudimo ali s testeninami ali pa kot samostojno jed.

Dober tek!

Ivan Fischer