Necepljeni lahko karanteno prekinejo po 5 dneh

Italijansko ministrstvo za zdravje je razpolovilo karanteno tudi za necepljene proti covidu-19, če po stiku z okuženo osebo ne kažejo simptomov okužbe s koronavirusom. Karanteno so jim skrajšali z deset na pet dni. Ravno tako je karantena skrajšana na pet dni za cepljene z le enim odmerkom ali za polno cepljene, pri katerih je minilo več kot 120 dni od prejetja drugega odmerka oziroma za prebolevnike, ki so bolezen preboleli pred več kot štirimi meseci. Za obe skupini ljudi se karantena prekine po petih dneh, ko morajo sicer opraviti test (hitri ali PCR) na novi koronavirus, ki mora seveda biti negativen. Ministrstvo je tudi določilo, da morajo osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo, deset dni nositi zaščitno masko tipa FFP2.V karanteno pa že od 31. decembra ni treba ljudem, ki so prejeli poživitveni odmerek, so v zadnjih 120 dneh preboleli covid-19, so bili v zadnjih štirih mesecih polno cepljeni ali pa so bili polno cepljeni in so preboleli covid-19. Slednji morajo opraviti test, le če se pojavijo bolezenski znaki. V primeru, da so bolezenski znaki še prisotni, morajo test opraviti tudi pet dni po stiku z okuženo osebo, tudi ta skupina ljudi pa mora deset dni nositi zaščitno masko tipa FFP2.