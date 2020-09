»Neitalijanski« zdravniki bodo morali počakati

Na Južnem Tirolskem za sedaj ne bodo opravljali poklica zdravniki, ki obvladajo le nemščino, ne pa tudi italijanščine. Predsednica senata Elisabetta Casellati je namreč ocenila, da tozadevno dopolnilo Južnotirolske ljudske stranke-SVP (sprejela ga je pristojna senatna komisija) ne sodi v vladni odlok o upravni poenostavitvi v času koronavirusa. Senatorja SVP Julija Unterberger in Dieter Steger sta vseeno podprla zaupnico vladi Giuseppeja Conteja, medtem ko se je Meinhard Durnwalder vzdržal.

SVP je tudi na osnovi bocenske pokrajinske zakonodaje, proti kateri se je Rim sicer pritožil, predlagala, da bi v južnotirolsko zdravniško zbornico izjemoma sprejeli tudi zdravnike, ki ne obvladajo italijanščine, torej iz Nemčije in predvsem iz Avstrije. Ta predlog povezujejo z naraščajočim pomanjkanjem zdravnikov na Južnem Tirolskem in tudi z dejstvom, da je manjšinski jezik (v tem primeru nemščina) enakopravna z italijanščino. Ker morajo zdravniki v javnem zdravstvu obvezno obvladati italijanščino in nemščino, bi predlog SVP veljal le za zasebni zdravstveni sektor. Odločitev predsednice senata je pogojevalo tudi nasprotovanje krajevne in državne zdravniške zbornice, ki ocenjujeta, da je usmeritev SVP protiustavna, »saj vendarle Južna Tirolska (še) ni del Avstrije,« je zadevo polemično komentiral Federico Anelli, predsednik italijanske zveze zdravniških zbornic. V SVP očitno razmišljajo drugače.