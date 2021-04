Nekateri podatki v FJK že za rumeni seznam

Nekateri podatki v FJK bi že bili za rumeni seznam, če ga vlada ne bi bila ukinila do konca aprila, potrjuje zadnja tedenska analiza. Epidemiološko stanje se je namreč še izboljšalo. Reprodukcijsko število (Rt) se je tudi v zadnjem tednu zmanjšalo in je trenutno 0,72, medtem ko je bilo pred sedmimi dnevi 0,79, med drugim tudi najnižje v državi. Število novih okužb v zadnjih dveh tednih se je zmanjšalo za 44,7 odstotka. Če bi upoštevali le zgornji podatek, bi FJK že sodila na rumeni vladni seznam, v primeru seveda, da bi bilo trenutno to mogoče. Eden od pogojev za uvrstitev na rumeni seznam je namreč indeks (Rt) nižji od ena. Pomembni pa so še drugi pokazatelji in splošna presoja tveganja.

Občutno se je v zadnjem tednu v FJK zmanjšala incidenca okužb na 100.000 prebivalcev, ki je trenutno 137, ker je precej manj kot pred sedmimi dnevi, ko je bila 188, občutno manj pa kot 2. aprila, ko je bila 331.

Počasi se manjša tudi stopnja zasedenosti bolnišnic. Intenzivne nege so zasedene 43-odstotno, ostali oddelki pa 39-odstotno, kar je po dolgem času pod kritičnim pragom 40 odstotkov.