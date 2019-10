Nekdanji deželni svetnik za zapahi

Pripadniki videmskega poveljstva finančnih straž so začeli danes pod vodstvom krajevnega tožilstva široko preiskavo po vsej Italiji v zvezi z nezakonitim prejemanjem javnih prispevkov na področju zdravstva, oskrbe ostarelih in skupnosti za mladoletne, pri čemer so aretirali osem oseb in zasegli premoženje v vrednosti deset milijonov evrov. Med aretiranimi je tudi znani furlanski podjetnik in bivši deželni svetnik desnosredinskega Ljudstva svobode in stranke Forza Italia Massimo Blasoni, ustanovitelj in vodja podjetja Sereni Orizzonti, ki beleži največjo rast na področju gradnje in upravljanja domov za nepokretne starejše občane.

Drugače se preiskava osredotoča ne dejavnost družbe, ki deluje na področju oskrbe ostarelih ter upravljanja terapevtskih skupnosti za mladoletne in najstnike po vsej Italiji. Omenjena družba naj bi na nezakonit način prejela javne prispevke za skupno več kot deset milijonov evrov, pri čemer je posameznim zdravstvenim podjetjem javila neresnične obračune glede količinskih in kakovostnih standardov oskrbe v lastnih obratih. V bistvu je iz želje po čim večjem dobičku čim bolj zmanjšala stroške za službeno osebje ter nudila drugačne storitve od tistih, ki so predvidene po zakonu in pogodbah. To je privedlo do manjše stopnje oskrbe ostarelih in mladoletnih, katerih dobro počutje in zdravje je bilo postavljeno pod vprašaj. Zato so obračunali tudi večje število ur oskrbe, pri čemer so upoštevali tudi tisto, ki jo je nudilo osebje brez ustrezne usposobljenosti, saj je bilo dejansko pristojno le za čiščenje in oskrbo kuhinje, dokumentacijo o dnevni prisotnosti operaterjev in številu opravljenih ur pa so sistematično uničevali oz. prikrili nadzornim organom, izdajali pa so tudi lažne fakture. Tako je omenjena družba oškodovala javne blagajne dežel Furlanije - Julijske krajine, Piemonta, Veneta, Emlije - Romagne, Toskane in Sicilije.

Zaradi tega je videmska sodnica za predhodne preiskave Mariarosa Persico odredila aretacijo osmih oseb: štiri so končale v zaporu - med temi je tudi že omenjeni Massimo Blasoni - štiri pa v hišnem priporu, za eno osebo pa je bilo odrejeno obvezno zadržanje na določenem mestu.