Nekoliko nižja udeležba

Na občinskih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini je ob 12. uri glasovalo 17,3 % volilnih upravičenk in upravičencev. V Gorici in Devinu - Nabrežini je bila volilna udeležba za las višja, in sicer 18 %. Pred petimi leti je ob isti uri v Gorici glasovalo skoraj 21 %, v devinsko-nabrežinski občini pa 21,58 % upravičencev.

Volišča so, kot znano, odprta samo danes, 12. junija, do 23. ure. Po vseh občinah Italije poteka danes tudi pet pravosodnih referendumov. Tudi v tem primeru je glas mogoče oddati le danes do 23. ure.