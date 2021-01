Nemirne vode v koaliciji

Italijanska vlada bo predvidoma v četrtek sprejela nacionalni načrt za okrevanje, v katerem bo določila, čemu bo namenila skoraj 200 milijard evrov iz evropskega inštrumenta Next Generation EU. Vodja stranke Italia viva Matteo Renzi je potrdil, da namerava zapustiti koalicijo, ko premier Giuseppe Conte ne bi upošteval njegovih predlogov in pripomb.

Na dokument stranke Italia viva se Conte še ni odzval, je pa na novinarski konferenci ob koncu leta napovedal, da bo načrt za okrevanje kmalu poslal v parlament, kjer se bo videlo, kdo ga podpira in kdo se z njim ne strinja.Te besede so v stranki Italia viva razumeli kot napoved merjenja moči. Če bi Renzijevi poslanci in senatorji glasovali proti vladnemu načrtu, bi koalicija v senatu imela premalo glasov za preživetje.