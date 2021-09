Nemška pohodnika bivakirala na prostem

Izkušena in dobro opremljena pohodnika iz Nemčija sta se iz Trente v gore odpravila v ponedeljek dopoldne, prispela do Sedla Kanja in se ob vračanju proti Zavetišču pod Špičkom izgubila ter noč prebila na prostem. Včeraj dopoldne sta na pomoč poklicala reševalce GRS Bovec, ki so ju že dehidrirana z vojaškim helikopterjem prepeljali v dolino Trente.

Za nemška pohodnika, stara 62 in 63 let, se je spoznavanje Julijskih Alp začelo že v ponedeljek okoli 10. ure, ko sta na izbrano pohodniško turo krenila izpred koče pri izviru Soče, poročajo Primorske novice. Povzpela sta se do Planine Zapotok, nato pa pot ubrala še proti Sedlu Kanja. Ob vračanju proti Zavetišču pod Špičkom pa sta naletela na težave.

Darjo Muznik, pripadnik GRS Bovec, ki je bil tudi vodja intervencije, je za Primorske novice povedal, da markacije ponekod lahko prekriva rastje, zato sta pohodnika izgubila pravo pot. Ker ju je pri tem ujela noč, sta bivakirala kar na prostem in noč prespala v gorah. Naslednje jutro sta želela nadaljevati s spustom v dolino, toda sta se na poti proti Zavetišču pod Špičkom spet izgubila. Ker sta ostala tudi brez vode, saj sta jo s sabo imela le za nekajurni vzpon, sta naposled dehidrirana poklicala na pomoč gorske reševalce. Reševalna posadka ju je našla s helikopterjem slovenske vojske. Prepeljali so ju v Trento, od koder so ju bovški gorski reševalci pospremili še do njunega avtomobila in se je reševanje uspešno izteklo.