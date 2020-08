Nepovratni prispevki tudi za majhne kmetije

Kmečka zveza sporoča, da uredba za ponovni zagon gospodarstva po pandemiji predvideva izplačilo nepovratnih prispevkov za podjetja, ki so zaradi Covid-a utrpela zmanjšanje prometa. Predviden prispevek se izračunava na podlagi razlike v prometu za mesec april 2019 in april 2020. Ta mora presegati vsaj 33 odstotkov. Kmečka zveza je v tem obdobju že kontaktirala člane in posredovala prošnje za prispevke vsem kmetijam, ki vodijo knjigovodstvo. Izplačilo prispevka, ki ga kmetija dobi neposredno na bančni račun, je precej hitro in traja povprečno 10 dni od potrjene prošnje.

Prejšnji teden je Agencija za prihodke objavila okrožnico, s katero je pojasnila, da imajo pravico do prispevka tudi manjše kmetije, ki so oproščene vodenja knjigovodstva, kar pomeni da imajo letno manj kot 7000 evrov prometa. Kmetije, ki prodajajo na drobno, morajo biti vpisane v Trgovinsko zbornico. V slučaju prodaje na debelo bo potrebno preverit izstavljene račune. Nepovratni prispevek za manjše kmetije znaša 1000 evrov.

Isti prispevek lahko koristijo tudi nove kmetije, ki so bile ustanovljene v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. aprila 2020. V tem primeru pa ni potrebno preverjati zmanjšanja prometa.

Kmečka zveza je na razpolago za pregled dokumentacije in pripravo prošenj, pa čeprav ostaja zelo malo časa. Trenutni termin za predstavitev prošnje je namreč četrtek, 13. avgust. Kljub temu da je Agencija zamujala pri objavi pojasnil v zvezi s prispevkom in je prejela že več prošenj za podaljšanje zapadlosti, žal do danes ni znano, ali bo omenjen datum podaljšan.