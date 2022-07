Nerodno padel in obležal v gozdu

Gorski reševalci iz Plodna so sinoči ob 19.20 posredovali na gozdnatem območju v bližini Plodna, kjer se je poškodoval hrvaški državljan, ki se je popoldne odpravil na tek. Kolegi, ki so bili zaskrbljeni, ker se ni vrnil, so odšli za njim in v gozdu slišali njegove klice na pomoč. Sprožili so alarm. Moški se je spotaknil v podrto drevo in nerodno padel, pri čemer je utrpel zlom gležnja. Pri padcu je izgubil mobilnik, zaradi bolečin pa se ni utegnil premikati. Poleg gorskih reševalcev iz Plodna so na kraj prišli tudi reševalci finančne policije iz Tolmeča. Pribižali so se s terenskim vozilom, zadnjih 800 metrov, kjer je bilo več podrtih dreves in je bil zato prehod zelo težaven, pa so prehodili. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato je priletel reševalni helikopter, ki ga je prepeljal v bolnišnico.