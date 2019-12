Neskončna pota imena prosecco ...

Neskončna so pota imena prosecco, bi lahko posvetno povzeli frazo o nepojmljivih in nedojemljivih gospodovih poteh. Kajti: odkar si je venetski vinski uzurpator prisvojil ime kraške vasi na Tržaškem in ga na valu nizkoalkoholnih mehurčkov ponesel širom po svetu, je ime prosecco doživelo celo vrsto novih, povsem neslutenih in kdaj pa kdaj tudi sila žgečkljivih, a za mnoge pohujšljivih avantur. Saj je prosecco – v neobvladljivem marketinškem vrtincu, ki ga je razviharila njegova trgovska znamka – postal celo sinonim za ... erotični pripomoček! Ime prosecco vleče. V trgovsko-gospodarskem smislu, seveda.

O tem ne more biti nobenega dvoma. Odkar je postal – po žalostno znanem protokolu – zaščitna vinska znamka paradne italijanske penine, se je začel njegov sloves z vsako prodano steklenico skokovito širiti, dokler se ni z lanskimi 600 milijoni prodanih buteljk okinčal z naslovom najbolj razširjenega vinca na svetu. Prosecco je ime planetarnega uspeha. Njegove razsežnosti segajo v milijarde. Nič čudnega, da so ga hoteli nekateri izkoristiti tudi na drugih gospodarskih področjih, takih, ki nimajo nobenega neposrednega stika ali opravka z vinom in vinarstvom nasploh. In tako se je zgodilo, da so na svetovni trg, na police supermarketov in na strani spletnih trgovin priromali krompirček »s priokusom penine prosecco«, vino (!?) za psičke s posnemajočim imenom pausecco, milnate kroglice za kopel odišavljeno po proseccu, erotične igračke v obliki steklenice prosecco (različnih mer, kot pri oblačilih: small, large, extra large ...), pa tudi erotični gel, vedno z okusom pen ... ine.