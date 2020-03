Nesramne »koronazabave«

Kljub prepovedi druženja v večjih skupinah prihajajo iz nekaterih evropskih držav novice, da se nekateri za opozorila oblasti sploh ne zmenijo in da, kot se dogaja v Nemčiji in na Portugalskem, prirejajo celo »koronazabave«. Tokrat je za »podvig« poskrbel poslanec skrajno desne Svobodnjaške stranke v štajerskem deželnem parlamentu Gerhard Hirschmann. Pred dnevi se je 26-letni poslanec s prijatelji dobil v gostilni v okrožju Lipnice in z njimi veseljačil na »koronazabavi«. Če se je udeležencem srečanja zdelo zabavno, da zvrnejo kakšen kozarec ali dva in se poveselijo, avstrijska policija in javnost nista bili nič kaj navdušeni. Policija je zabavo nemudoma razpustila in jih prijavila sodniku za prekrške.

Neodgovorno zabavljaštvo Hirschmanna ne bo udarilo zgolj po denarnici. Terjalo je že tudi njegovo politično kariero. Na Hirschmanna so se namreč zgrnili številni očitki javnosti in tudi lastne stranke, kjer so ocenili, da sta odgovornost in vzorno obnašanje politikov videti drugače. Hirschmann se je za svoje dejanje sicer opravičil, a kritike niso pojenjale. Odstopil je z mesta poslanca in se odpovedal vsem svojim političnim funkcijam, poroča tednik Objektiv ljubljanskega Dnevnika.