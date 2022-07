Nesreča na A4 med Tržičem in Redipuglio

Okrog 17.15 je na avtocesti A4 v smeri proti Benetkam prišlo do prometne nesreče. Tovornjak se je z vso silo zaletel v sredinsko zaščitno ograjo, zaradi česar so njegova zadnja kolesa pokukala čez ograjo na prehitevalni vozni pas v smeri proti Trstu.

Kaže, da se v nesreči ni nihče poškodoval. Na prizorišču so prometna policija, gasilci, in osebje Autovie venete. Zaprli so vstop na avtocesto pri Tržiču vzhod, pa tudi prehitevalni pas v smeri proti Trstu. Zaradi tega so nastali zastoji med Vilešem in Moščenicami v smeri proti Trstu.