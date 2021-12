Na avtocesti A4 sta ob 13.30 med San Stinom in vozliščem pri Portogruaru v smeri Trsta trčila avtomobil in tovorjak. Voznik avtomobila je bil poškodovan. Na kraju so reševalci službe 118, policisti in osebje družbe Autovie Venete. Promet je močno oviran, nastajajo zastoji.