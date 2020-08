Na avtocesti A4 je tovornjak na vozlišču pri Palmanovi iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal s cestišča in podrl cestni portal. Na kraju so policisti, osebje družbe Autovie Venete in reševalci. Posledice nesreče še odstranjujejo. Avtomobilistom, ki vozijo v smeri Trsta, svetujejo izvoz pri San Giorgiu. Nastali so daljši zastoji med izvozom Videm jug in razcepom A4/A23 v smeri avtoceste A4.