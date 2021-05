Nesreča žičnice na pobočju gore Mottarone: tri aretacije

Po nedeljski tragediji pri jezeru Maggiore, v kateri je ob strmoglavljenju žičnice izgubilo življenje 14 oseb, so danes ponoči aretirali tri osebe. V priporu so lastnik Luigi Nerini, upravitelj družbe Ferrovie del Mottarone, Gabriele Tadini, direktor in operativni vodja Enrico Perocchio. Po besedah državne tožilke Olimpie Bossi so bili seznanjeni, da žičnica od 26. aprila obratuje brez zasilnih varnostnih zavor, kar so sami potrdili in povedali, da so to storili zaradi gospodarskih razlogov. Napravo, ki naj bi v primeru, da se žičniški kabel poškoduje, aktivirala zasilno zavoro, so namreč deaktivirali. To pa naj bi storili zavestno, da bi se izognili morebitnim ponavljajočim blokadam in zamudam v delovanju žičnice, v prepričanju, da se kabel nikoli ne bo strgal, je pojasnila državna tožilka. Osumljeni so uboja ter nenamerne povzročitve nesreče in zelo hudih poškodb.

Medtem se stanje edinega preživelega, 5-letnega Eitana, rahlo izboljšuje in ga bodo zdravniki danes skušali prebuditi iz umetne kome. Pred hujšimi poškodbami ga je, kot kaže, obvaroval objem očeta, ki je v nesreči izgubil življenje.