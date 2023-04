Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes ob 5.30 posredovali v kraju San Vito di Fagagna na Videmskem, je voznik zapeljal s ceste. Na kraju so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da ga je pred nesrečo obšla slabost. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter karabinjerji iz Vidma.