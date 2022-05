Nestanovitnost se bo prehodno povečala

Na vreme pri nas bo danes (sobota) in jutri (nedelja) povečini vplival subtropski anticiklon, ob katerem bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno ter za ta čas zelo toplo vreme. Od nedeljskih popoldanskih ali večernih ur, ko bo začel od jugozahoda obrobno pritekati bolj vlažen zrak, se bo nestanovitnost nekoliko povečala. Nastajala bo kopasta oblačnost, iz nje pa posamezne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo mestoma in obrobno lahko zavlekle v ponedeljkovo jutro.

Danes in jutri bo sončno in za ta čas toplo. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah presegale 30 stopinj Celzija, ob morju bo nekaj stopinj Celzija manj. Proti večeru bodo ponekod v gorah lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.

Podobno bo vreme tudi jutri, ko bo še nekoliko topleje. Jutri bo sicer v popoldanskih ali večernih urah nekaj več spremenljivosti, v gorah se bodo začele pojavljati posamezne krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo počasi širile nad ostale predele.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. V ponedeljek bo zapihala burja, temperatura se bo nekoliko spustila. Čez dan se bo vreme izboljšalo in povečini razjasnilo.

V torek kaže na precej jasno vreme, več spremenljivosti bo zlasti v gorskem svetu, kjer bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. Vročina bo nekoliko popustila.