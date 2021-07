Nestanovitnost se bo spet povečala

Ob novem pronicanju bolj svežega severnega zraka, ki bo v nedeljo in ponedeljek oplazil alpsko območje, se bo nestanovitnost prehodno spet povečala.

Danes in jutri bo ob prijetnih temperaturah prevladovalo sončno vreme z le občasno spremenljivostjo. V popoldanskih urah niso ravno izključene posamezne krajevne plohe ali nevihte. V nedeljo bo občasno že več oblakov in bodo možne krajevne plohe in nevihte. Pogostejše in verjetnejše bodo od nedeljskih večernih ur in v noči na ponedeljek ter še deloma v ponedeljek.

Ozračje, ki se bo danes in jutri nekoliko segrelo, se bo v nedeljo in ponedeljek spet osvežilo. Prehodno bo spet zapihala burja.

Od torka se bo znova okrepil subtropski anticiklon in se bo začelo nekajdnevno obdobje s sončnim in vročim vremenom. Marsikje se bo začel nov vročinski val. Trajal pa bo, kot kaže, le do zadnjih dni v tednu, ko naj bi anticiklon znova klonil pred bolj svežimi severnimi tokovi.