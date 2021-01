Netiquette ali internetni bonton

Tudi v novem letu dneve preživljamo v glavnem doma med gledanjem filmov in branjem knjig, predvsem pa okušamo radosti in raziskujemo možnosti, ki nam jih ponuja medmrežje. Z drugimi besedami komuniciramo s svetom in najbrž se nam je v tem času nekajkrat dvignil pritisk ob prebiranju neresnic, komentarjev ali zaradi splošne nesramnosti uporabnikov zlasti na socialnih omrežjih. Tovrstno nespoštljivo obnašanje ljudi se očitno ob uporabi interneta in spletnih orodij potencira, saj si namreč ljudje – skriti za anonimnostjo psevdonimov ali tudi ne – dovolijo vse sorte: izkrivljanja resnice, vulgarnega izražanja, blatenja, žaljenja in poznanemu ali nepoznanemu človeku celo privoščijo najhujše.

A pustimo ekstremne ob strani in se osredotočimo raje na bonton, ki na internetu dobi ime netiquette (skovanka iz net in etiquette). Tako je, pravil dobrega obnašanja se moramo držati tudi pri uporabi tehnologije, ne glede na to ali uporabljamo mobilni telefon ali računalnik, če pišemo elektronsko sporočilo ali si dajemo duška s pisanjem komentarjev. V vsakem primeru mora biti naše vedenje vzorno in odgovorno. Zakaj? Ker na spletu puščamo sledi, ki bi jih lahko nekega dne obžalovali. Konec koncev pa tudi zato, ker smo za vse, kar napišemo, tudi kazensko odgovorni. Za žaljenje dobrega imena nas lahko nekdo toži, bodisi če ga užalimo z izrečeno ali pa z zapisano besedo v komentarju spletne objave. Zapomnimo si, da je splet javni prostor in da s svobodo izražanja pride tudi odgovornost.

Prijaznost na prvem mestu

Vse skupaj je zelo enostavno, saj smo se osnov prijaznosti naučili že v vrtcu: do drugih se obnašajmo tako, kot bi radi, da se drugi obnašajo do nas. Zato ne pišimo stvari, ki jih v živo ne bi izrekli in jih na naš račun ne bi želeli slišati od drugih.

Vam gre kdo s svojim pisanjem pošteno na živce? Nima smisla, da se še vi spustite v eno od t. i. spletnih ognjenih vojn, ki so večinoma preveč čustveno nabite, da bi človeku prišli do živega. V vsakem primeru uporabljajte umirjen in spoštljiv ton, predvsem pa bodite pozorni na vašo kredibilnost: nikakor se ne zakvačkajte v debate na področjih, na katerih niste doma. Zagotovo ste opazili, kako se uporabniki hitro osmešijo, ko strokovnim ali znanstvenim trditvam ugovarjajo s svojim laičnim mnenjem, ki je sad površnega brskanja po spletu. Ravno v covidnem času mrgolijo neskončne razprave okoli cepiv, koronavirusa, nošenja mask in smiselnosti takšnih in drugačnih ukrepov. Zato preden karkoli javno napišemo, se vprašajmo, ali imamo o določeni temi dovolj informacij in šele nato se odločimo, ali naj se oglasimo ali ne.

V primeru, da bi radi izpostavili svoj zorni kot, pa bodimo pozorni bodisi na vsebino bodisi na formo. Socialna omrežja so nam všeč tudi zaradi jezikovne sproščenosti in vsega, kar to prinaša s sabo, od pisanja v slengu ali narečju, do uporabe okrajšav, vendar če želimo, da nas bodo ostali jemali resno, pazimo na pravopis in slovnico. Pa tudi na jasnost in sporočilnost. Kdo bo resno jemal naše »strokovno« mnenje, če ne znamo postaviti vejic, uporabljamo samo velike začetnice in pozabimo na presledke, kopičimo tipkarske škrate in na koncu spišemo misel, ki je vse prej kot jasna?

Ne bodimo nadležni in spoštujmo zasebnost

Nič ni bolj motečega od tistih, ki morajo vsako objavo komentirati z duhovito ali sarkastično mislijo. Ne bodimo kot oni. Pri objavi fotografij in videoposnetkov pa bodimo zelo pozorni na zasebnost ostalih. Pred objavo se prepričajmo, da vsem udeleženim odgovarja, da bodo vsi vaši stiki vedeli, kje, kdaj in s kom so se sprehajali ali večerjali. Tudi takšne objave lahko namreč prinesejo marsikatero sitnost – njim in posledično tudi vam.

Kaj pa tisti, ki trikrat na dan objavijo globoko, vendar izposojeno misel? Napišejo, da je nekaj hudo narobe in ne povejo kaj? Ali pa se javno pritožujejo nad (bivšim) partnerjem? Omejite svojo dejavnost na socialnih omrežjih na razumno mero in predvsem od drugih ne pričakujte, da se bodo na vaše objave odzivali vedno in povsod. Na tak način boste morda zmanjšali raven vaše zasvojenosti z internetom.