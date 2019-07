Nevihte bodo danes pogostejše

Danes bodo nevihte nekoliko pogostejše, popoldne ali zvečer bo kakšen nevihtni oblak predvidoma dosegel tudi predele, kjer včeraj ni deževalo. Občasne popoldanske in večerne nevihte so včeraj razen obmorskega pasu zajele večji del dežele. Zlasti v Sloveniji so bile mestoma močne in je padala tudi toča.

Podobno vreme pričakujemo tudi jutri, ko bo ob spremenljivosti še nastajala kopasta oblačnost in iz nje posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše in pogostejše v gorskih in severnih nižinskih predelih. Kaže, da bo v dopoldanskih urah več spremenljivosti, več sončnega vremena pa v popoldanskih. Občasno bo pihala burja.

V petek in soboto bo v glavnem sončno in nekoliko topleje.

V nedeljo se bo vreme poslabšalo. Vpliv ciklonskega območja s hladnejšim severnim zrakom, ki se te dni zadržuje nad Skandinavskim polotokom, se bo povečal. Pronicanje hladnejšega severnega zraka bo občutnejše, kar bo povečevalo nestanovitnost. V nedeljo bo v večernih urah naše kraje oplazila hladna vremenska fronta.

V nedeljo bo po zdajšnjih izgledih prevladovalo delno jasno do spremenljivo oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo v poznih popoldanskih urah in zvečer pogostejše ter močnejše. Zapihala bo burja, v noči na ponedeljek se bo ozračje osvežilo.

V prvi polovici prihodnjega tedna se bo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, nadaljevalo delno jasno do spremenljivo in nekoliko bolj sveže vreme z občasnimi krajevnimi plohami ali nevihtami.