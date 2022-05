New York Times o kolesarjenju med Trstom in Puljem

S kolesom iz Italije na Hrvaško, natančneje iz Trsta v istrski Pulj. To je 240-kilometrska trasa, ki so ji pri dnevniku New York Times v sredo posvetili članek, pod katerega se je podpisal Alex Crevar, ki živi v Ljubljani, fotografirala pa je Susan Wright.

Na voljo sta dve kolesarski trasi, EuroVelo 8 in Parenzana, ki se delno prekrivata, pot pa je mogoče opraviti v šestih dneh, posamezne etape so dolge od 35 do 50 km. Poleg napotkov za kolesarjem prijazne nastanitve v Trstu, Piranu, Grožnjanu, Motovunu, Poreču, Rovinju in Pulju so v članku tudi nasveti glede opreme, ki jo je dobro imeti s sabo pri tovrstnih turah, pa tudi napotki za okusne kulinarične in vinske postanke ter oglede lokalnih znamenitosti.