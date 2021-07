Nezakonito pridobil premoženjsko korist v višini 150 tisoč evrov

Koprski kriminalisti so ovadili 48-letnega moškega, direktorja gospodarske družbe iz Ljubljane. S prikazovanjem lažnih poslov v skupni vrednosti skoraj 700.000 evrov je utajil davek na dodano vrednost in pridobil premoženjsko korist za preko 150.000 evrov, pri čemer je za enak znesek oškodoval državni proračun.

Direktorja podjetja so ovadili zaradi davčne zatajitve, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let in zaradi ponareditve oz. uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena zaporna kazen do dveh let. Za vsa kazniva dejanja je soodgovorna gospodarska družba iz Ljubljane, saj je osumljeni direktor deloval v njenem imenu.

Kriminalistično preiskavo je vodilo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra, pričela pa se je na podlagi ovadbe FURS.