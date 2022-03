Nezaupnica županu, ki nasprotuje cepljenju

Bocenska pokrajina ima v povprečju veliko nasprotnikov cepljenja proti koronavirusu in tam je prvič občinski svet obrnil hrbet županu, ki se ni cepil. Zgodilo se je v občini Kastelruth (v italijanščini Castelrotto), kjer je vseh sedemnajst občinskih svetnikov odstopilo v znak protesta proti županu Andreasu Colliju in tako povzročilo zazpustitev občinskega sveta ter hkrati odstavitev župana. V Kastelruth prihaja komisar, ki ga bo imenovala Pokrajina Bocen.

Za tako močno gesto v občini ob vznožju planote Seiser Alm (Alpe di Siusi) se je odločila Južnotirolska ljudska stranka (SVP), ki ji pripada župan. Stranka je v preteklosti večkrat zaman pozvala Collija, naj se cepi in naj v skladu z zakonom izvaja nadzor nad covidnimi potrdili občinskih svetnikov in občinskih uslužbencev. Ker so vsi pozivi naleteli na gluha ušesa, je 14 svetnikov SVP podpisalo odstopno izjavo, isto so nato naredili še trije predstavniki opozicije.

Colli je v intervjuju za južnotirolski spletni portal salto.bz dejal, da se mu zdi vprašanje cepljenja zasebna zadeva in da ne bo razkril, če se je cepil ali ne. Večkrat se je sicer javno opredelil proti cepljenju. Župan je prepričan je, da je dobro upravljal občino, ni pa potrdil ali zanikal govoric, da se bo na prihodnjih volitvah predstavil na čelu proticepilske občanske liste po zgledu odstavljenega tržaškega občinskega svetnika Uga Rossija.