Nezaželeni »spidvej« v gostinskem lokalu

V središču Kopra je sinoči ob 22.37 skuterist zapeljal v gostinski lokal in ob točilnem pultu pritiskal na plin, da se je zadnje kolo vrtelo na mestu. V lokalu je zmerjal uslužbenca in je bil agresiven, naročene pijače pa ni hotal plačati.

Ob prihodu policistov je bil moped, s prižganim motorjem, parkiran pred lokalom. Policisti so mopedistu izdali plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru. Ugotovili so med drugim, da je moped neregistriran. Voznik je odklonil poizkus alkoholiziranosti.

Odrejeno mu je bilo pridržanje, sledi obdolžilni predlog.