Neznani predmet vojaški brezpilotni letalnik, ki je priletel iz Ukrajine

V zvezi z neznanim objektom, ki je ponoči z neba padel pri Zagrebu in ob eksploziji povzročil ogromen krater, se je izvedelo več podrobnosti.

Gre za vojaški brezpilotni letalnik, ki je v hrvaški zračni prostor prišel iz Madžarske, je sporočila hrvaška vlada. Premier Andrej Plenković je izjavil, da naj bi šlo za letalnik ruske izdelave, ni pa še jasno, ali je bil v lasti ruske ali ukrajinske vojske. Po besedah hrvaškega predsednika Zorana Milanovića je priletel iz Ukrajine, iz Kijeva pa so zatrdili, da letalnik ni njihov. Vlada je v sporočilu za javnost še zapisala, da je letalnik v hrvaški zračni prostor iz madžarskega v četrtek zvečer priletel s hitrostjo 700 kilometrov na uro in na višini 1300 metrov. Ve se tudi, da je prišel iz smeri Madžarske, na Madžarsko pa iz smeri Romunije, je še pojasnil Plenković in dodal, da so za informacije, kako je letalnik lahko prišel kar do Zagreba, že zaprosili ukrajinsko stran.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je dogodek medtem na izredni novinarski konferenci označil kot resen incident, a poudaril, da ni bil usmerjen proti Hrvaški. Na to temo se je sicer danes že pogovarjal z načelnikom generalštaba hrvaške vojske, direktorji pristojnih agencij in uprav ter s Plenkovićem.

Povedal je, da s preletom vnaprej niso bili seznanjeni, da pa je predmet kar 40 minut letel čez Madžarsko, medtem ko je bil v hrvaškem zračnem prostoru le sedem minut, nakar je strmoglavil na širšem območju Jaruna. Po njegovih besedah sicer v oči bije predvsem to, da gre za brezpilotni letalnik velikosti letala, težak približno šest ton, ki pa je očitno kljub svoji velikosti uspel neopažen preleteti kakih tisoč kilometrov vse od Ukrajine do Zagreba.

Svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra Markijan Lubjivski je za Jutranji.hr dejal, da letalnik, ki je padel v Zagrebu, ni ukrajinski. Dodal je, da ukrajinsko zunanje ministrstvo skupaj z glavnim štabom ukrajinske vojske pripravlja tudi uradno sporočilo za javnost.