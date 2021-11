Neznani vojak v Nabrežini

Na prvi televizijski mreži RAI so sinoči predvajali dokumentarni film La scelta di Maria (Marijina izbira), ki prikazuje zgodbo Marie Bergamas in neznanega italijanskega vojaka, čigar ostanke hranijo na rimskem Oltarju domovine v sklopu muzejskega kompleksa Vittoriano. Maria Bergamas, ki je bila po rodu iz Gradišča ob Soči in je v prvi svetovni vojni izgubila sina Antonia, je v imenu italijanskih žensk pred sto leti na pobudo obrambnega ministrstva v Ogleju izbrala neznanega vojaka, ki je nato postal simbol žrtev prve svetovne vojne.

Film režiserja Francesca Miccicheja so v glavnem posneli v Ogleju in na Goriškem (Vrh Sv. Mihaela), nekatere prizore pa na nabrežinski železniški postaji, finančno sta ga podprli tudi Dežela FJK in deželna turistična ustanova PromoTurismoFVG. Film so premierno predstavili na nedavnem rimskem filmskem festivalu, Bergamasovo je v sredo med obiskom v Ogleju počastil predsednik republike Sergio Mattarella.

Maria Blasizza por. Bergamas (1867-1953) je večji del svojega življenja preživela v Trstu, pokopali so jo ob oglejski baziliki, kjer je pokopanih deset neznanih vojakov iz prve vojne. Bergamasovo igra Sonia Bergamasco, ki je poznana kot Livia, zaročenka policijskega komisarja Salva Montalbana v TV nadaljevankah po romanih Andree Camillerija.