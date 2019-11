Ni ljubezen, je nasilje

V centre, kjer nudijo pomoč ženskam, žrtvam nasilja, vsak dan vstopajo novi obrazi. Tako je tudi v tržaškem centru Goap, kjer so letos že prisluhnili več kot 250 novim žrtvam. Tudi zato, ker lahko računajo na dokaj učinkovito mrežo, se žrtve na Tržaškem pogosteje odločajo za sodno prijavo kot v drugih italijanskih mestih.

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami se je naša novinarka Sanela Čoralič pogovorila s tremi ženskami, ki so na lastni koži okusile nasilje. Po dolgoletni kalvariji so razumele, da ljubezen, v kateri sobiva nasilje, ni ljubezen. In zapustile svoje nasilne partnerje.

Intervjuvala je tudi tržaškega glavnega tožilca Carla Mastellonija; spregovoril je o trenutnem zakonskem okviru, v katerem se giblje sodni organ, ki mu predseduje.