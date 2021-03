Lars Podkrajšek je vroče ime v Sloveniji, saj je kot 16-letni dijak ljubljanske Gimnazije Bežigrad med voditelji civilne iniciative Zahtevamo šolo, ki nasprotuje pouku na daljavo.

Zakaj mu nasprotujete?

Ker se zavedamo, da ne dobivamo enakega znanja kot bi ga v šoli. Ni pošteno, da so tovarne odprte in šole zaprte. Razumemo, da se v najhujšem delu epidemije zapre šolo, a to ne pomeni, da so šole zaprte pet mesecev.

Toda zaradi novih sevov mladi zbolevajo bistveno več ...

Že od septembra je pripravljen model C, po katerem v najhujšem izbruhu virusa se pouk izmenično izvaja 14 dni od doma in 14 dni v šoli.

Kako vašo protestniško vnemo doživljajo vaši domači?

Podpirajo me, vidijo, da imam motivacije manj kot v šoli in da so zato tudi ocene slabše.

Kaj pa če samo zganjate politiko?

Saj jo, pa ne zato, ker bi si to želel, a ker pač moram. Mladi nismo vključeni v procese odločanja, kar ni prav. Želimo si biti zraven, ko se pogovarjajo o nas.