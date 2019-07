»Ni razlogov, da bi Italija postavila ograjo na meji«

Razlogov, da bi Italija na meji s Slovenijo postavila ograjo, ni, kar kažejo tudi podatki, je na današnji seji državnega zbora zagotovil predsednik slovenske vlade Marjan Šarec, ko je odgovarjal na vprašanja poslancev. Dodal je, da je italijanske zahteve po ograji treba razumeti tudi v notranjepolitičnem kontekstu Italije.

Ponovil je, da je letos v primerjavi s prvo polovico lanskega leta za 17 odstotkov upadlo število oseb, ki so jih Sloveniji vrnili italijanski organi. Kot je v odgovoru še dejal Šarec, slovenska policija izvaja tudi vse ukrepe za zmanjšanje nedovoljenih migracij na južni meji in dela vse, kar ji nalaga evropsko pravo.

Da Italija in Slovenija uspešno sodelujeta pri obvladovanju nezakonitih migracij je davi v Trstu potrdil tudi predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, ki je spet izpostavil telefonske pogovore med notranjim ministrom Matteom Salvinijem in kolegoma v Sloveniji in na Hrvaškem Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Božinovičem.