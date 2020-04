»Ni res, da mlajši ne zbolijo«

Italijanski poslanec Furio Radin je v hrvaškem parlamentu zelo ostro nastopil proti stališčem populista stranke Živi zid Ivana Pernarja (tudi on je poslanec), ki je prepričan, da je koronavirus škodljiv le za starejše občane, da epidemija ne prizadene mlajše in da je dejansko le ena velikanska medijsko-politična kampanja. Pernar zagovarja t.i. švedski model omejevanja širjenja virusa in je hrvaškim oblastem predlagal, naj spodbudijo t.z. čredno okužbo (z virusom naj se okuži čim več ljudi, da bo virus s časom postal manj nevaren ...), ki jo je svoj čas predlagal britanski premier Boris Johnson. Potem je tudi sam zbolel in si premislil.

Radin je Pernarjeve teorije o koronavirusu ocenil ne samo za absurdne, temveč tudi za škodljive za javno zdravstvo, poroča reški dnevnik La Voce del popolo. »Lahko se vedno najdejo ljudje, ki takšne izjave jemljejo zares, zato jih je treba izpodbijati vsakič, ko se pojavljajo v javnosti,« je prepričan Radin. Pohvalil je pristop in ukrepe hrvaške vlade in zdravstvenih oblasti za zajezitev širjenje koronavirusa.