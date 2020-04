Nič ne bo s prisilnim sledenjem telefonov

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je zatrdil, da prisilni ukrepi sledenja mobilnim telefonom v Evropski uniji za sledenje okuženim z novim koronavirusom »ne pridejo v poštev«. Kaj takega je po njegovih besedah možno le na prostovoljni podlagi in samo za zdravstvene oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več držav v sklopu prizadevanj za zajezitev širjenja covida-19 razvija mobilne aplikacije, ki bi s pomočjo pametnih telefonov omogočale prepoznavanje in opozarjanje ljudi v stiku z okuženo osebo.

»Ne pride v poštev, nikoli nikoli ne bomo podprli ukrepov, ki so prisilni,« je v nedeljo v pogovoru za oddajo Le Grand Jury, ki so jo skupaj pripravili mediji RTL, Le Figaro in LCI, dejal Breton. »Kaj takega je mogoče izvesti izključno na prostovoljni bazi,« je dodal.

Takšnih ukrepov se lahko po njegovih besedah »poslužujejo izključno zdravstvene oblasti. Nikakor pa ne smejo imeti dostopa do tega pravosodne oblasti, policija ali komercialne zavarovalnice,« je dodal.