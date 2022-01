Ničta izoterma se bo dvigala in spuščala

Anticiklon, ki se krepi nad večjim delom Evrope, nam bo v bližnji prihodosti zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Največje spremembe se bodo v prihodnjih dneh dogajale le v gorah, kjer se bo ozračje z jutrišnjim dnem občutno otoplilo, v ponedeljek pa ohladilo. Razlike v temperaturi bodo v nižinah in ob morju manjše, vseeno pa bo čez dan postopno nekoliko topleje kot v minulem obdobju. Ničta izoterma se bo jutri in v soboto povzpela nad okrog 3000 metrov, v ponedeljek pa se bo spustila do okrog 1000 metrov.

Jasnine ne bo manjkalo, v gorah bodo razmere prehodno kar pomladne, nekaj več vlage pa bo ob temperaturnem obratu mestoma v nižinah. Kakorkoli pa, v ponedeljek bo na vrsti nova prevetritev ozračja in se bo vremenska slika vrnila v normalnost.

Od jutri do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme. V gorah bo za ta čas zelo toplo, najnižje nočne temperature bodo marsikje ostale nad lediščem. V nižinah bodo noči razmeroma mrzle, čez dan pa bo ob občasni šibki burjici, ki bo zapihala zlasti v soboto, kar toplo.

V ponedeljek se bo od severa spuščal proti Balkanu hladnejši zrak, ki bo deloma oplazil tudi naše območje. Ponovno bo zapihala burja, temperatura pa se bo spuščala. Ohladilo se bo tudi v gorah.

Še vsaj dober teden bo, kot kaže, prevladovalo stanovitno vreme in ne bo omembe vrednih poslabšanj. Tretja vremenska fronta v tekočem letu bi lahko dosegla naše kraje predvidoma prihodnji petek. Ob njej naj bi se vreme ponovno poslabšalo in se bodo pojavljale padavine.