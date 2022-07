Nihče naj ne pričakuje, da bo v službi enostavno

V peterici superfinalistov, ki so se prejšnji mesec potegovali za naziv »top potencial leta 2022 med mladimi profesionalci« v sklopu tekmovanja, ki ga je razpisala ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji - AmCham Slovenija, je bila tudi 28-letna Goričanka Diana Bertè, ki naposled ni zmagala, saj sta si krono razdelila Aljaž Dobnikar in Matej Duraković. Kljub temu je Diana poskrbela za odmevno uvrstitev, saj se je znašla na tako visokem mestu med profesionalci, ki so se udeležili 12. generacije programa AmCham Young Professional.

Diana je specialistka za marketing in odnose s Kitajsko pri podjetju Instrumentation Technologies, ki ima sedež v Solkanu. Pred tem je maturirala na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici, nato pa študirala kitajščino in japonščino na univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, več časa je preživela tudi na Kitajskem. »V podjetju Instrumentation Technologies razvijamo merilne in krmilne instrumente, ki jih uporabljajo vsi večji pospeševalniki osnovnih delcev na svetu. Instrumenti spremljajo različne žarkovne parametre, s čimer zagotavljajo nemoteno delovanje pospeševalnika in s tem uspešno delo raziskovalcev z vsega sveta. V zadnjih letih smo svojo dejavnost razširili na področje protonske terapije za zdravljenje raka, tako da delujemo tudi na področju medicine,« o svojem podjetju pravi Diana Bertè, ki smo jo zmotili za pogovor.

Kaj je treba narediti za uvrstitev med superfinaliste take nagrade?

Ne vem, septembra lanskega leta sem začela obiskovati program AmCham Young Professionals, potem ko mi je to svetovala kolegica. To je bila enkratna priložnost. Večkrat na mesec sem se po službi vozila v Ljubljano, kjer smo imeli več srečanj ter delavnic z liderji in direktorji podjetij iz cele Slovenije. Obiskal nas je tudi astronavt ameriške vesoljske agencije Nasa. Tečaj smo obiskovali v 130, bila sem edina, ki nisem doma v Sloveniji. Aprila smo izvedeli, da so izbrali 27 polfinalistov, čakali so nas skupinski intervjuji. Seznam se je nato skrčil na 10 finalistov, ki smo se spopadli z najrazličnejšimi preizkušnjami. Po kolokviju je komisija izbrala še pet superfinalistov, ki smo se nato pripravljali na zaključni večer, zmagovalca pa je izbral skupek glasov, ki so ga prispevali udeleženci programa, komisija in publika. Izkušnjo bi res svetovala vsem, saj smo lahko prisluhnili številnim pričevanjem ljudi, ki poslujejo na globalnih trgih, neprofitnim organizacijam, mentorjem, slišali smo veliko zgodb o uspehu, na splošno pa navezali veliko stikov. Vsi superfinalisti pa smo za nagrado prejeli brezplačno vpisnino v naslednjo skupino AmCham Leaders Club, tako da me septembra čaka nov program.

Kaj bi svetovali mladi osebi, ki se približuje svetu dela?

Če se navežem na svojo osebno izkušnjo, lahko povem, da sem začela delati in mislila, da sem se do takrat veliko učila in da bo zato v službi enostavno, da ne bom imela težav. Šele nato pa sem spoznala, da moram komaj razumeti, kaj pomeni delati v podjetju, imeti sestanke, biti dobra organizatorka. Nihče naj ne misli, da bo enostavno, ker v začetku zagotovo ne bo. Ne smemo sprejeti službe preveč na lahko, ker je težje, kot si pričakujemo. Svetovala pa bi tudi, naj nekdo išče to, v čemer uživa, čeprav se zavedam, da sploh ni lahko. Večina namreč ne dela tega, v čemer uživa. Mislim pa, da če se na stvari gleda optimistično, se lahko povsod najde nekaj dobrega in zagrabi kako pomembno priložnost.