NIJZ priporoča uporabo mask za učence v šolskih prostorih

NIJZ v Sloveniji za prvi teden šole priporoča uporabo mask za vse učence v skupnih prostorih. Trenutno je po besedah epidemiologinje Marte Grgič Vitek z NIJZ več prenosov koronavirusa znotraj države, največ okužb pa je predvsem med mladimi. Med zadnjimi 42 primeri okužb, ki so jih potrdili včeraj, jih je bilo le 6 vnesenih iz tujine, 22 pa je bilo prenesenih v državi. Največ okuženih pa je še vedno v starostni skupini od 25 do 34 let. Trenutno je štirikrat več lokalnih prenosov od vnešenih, je še povedala. Med 22 primeri, ki so bili v zadnjem tednu v državo vneseni iz tujine, pa so prevladovali vnosi iz Hrvaške, ki jih je bilo 14. Spodbuden pa je podatek, da več kot polovica novookuženih je že bila v karanteni, ker je bila pred tem v stiku z okuženimi.

Med okuženo populacijo gre večinoma za lažje oblike covida-19, je še povedala epidemiologinja, ker okužba še vedno prevladuje med mlajšimi.