Nikomur ni žal, da jo je obiskoval

Prva in največja slovenska univerza praznuje sto let. Rojstni dan obeležujemo danes, saj je 3. decembra 1919 Fran Ramovš predaval o historični gramatiki slovenskega jezika, kar se je zapisalo v zgodovino kot prvo predavanje na slovenski univerzi. V Ljubljani, seveda. Bi se pa lahko zasukalo drugače, saj so ob koncu prve svetovne vojne mnogi verjeli, da bodo Slovenci študirali ob morju.

A Trst naposled ni dobil slovenske univerze. So pa zato mnogi Tržačani šli v Ljubljano študirat in poučevat. Čez mejo je v Ljubljano potoval že Srečko Kosovel. A pričevanja ob tem jubileju smo zbrali pri tistih, ki so v slovenski prestolnici študirali v drugi polovici prejšnjega stoletja.