»Nisem hotel, da bi morali odvreči moj odmerek«

Goriški pripadnik varnostnih organov Daniel (zaščitili bomo njegovo anonimnost) se je v ponedeljek zjutraj v Tržiču cepil z AstraZeneco. Popoldn pa so Italija in več evropskih držav prekinile cepljenje s tem cepivom.

Ste zaskrbljeni?

Lagal bi, ko bi rekel, da nisem bil v skrbeh že v petek, ko so se začele širiti novice o sumljivih primerih smrti po cepljenju z AstraZeneco. Pozanimal sem se, ali lahko prestavim termin. Povedali pa so mi, da bi v ponedeljek lahko zadnjič prišel »kolektivno« na vrsto skupaj z ostalimi pripadniki varnostnih organov, zdravnica pa mi je svetovala, naj se cepim.

Naposled sem se odločil, da se ne odpovem cepivu, saj sem zagovornik cepljenja in nisem hotel, da bi slučajno odvrgli moj odmerek. Tudi zdravstveno osebje je bilo zelo prijazno in se pošalilo na ta račun. Rekli so mi, da mi bodo vbrizgali AstraZeneco iz najbolj kakovostne serije (smeh).

Poznate koga, ki je zavrnil cepivo?

Marsikdo se je zadnji hip premislil in obvestil zdravstveno podjetje, da se odpoveduje cepivu.

V Italiji se je afera okoli AstraZenece sprožila po smrti pripadnikov varnostnih organov na Siciliji. Vi imate podobno službo. Ste še vedno prepričani, da je cepivo prava pot?

Seveda, kot pripadnik varnostnih organov bi se vsekakor cepil, ker gojim dolžnostni čut. Sam sem v vsakodnevnem stiku s številnimi osebami. Cepiti se moram, da zaščitim sebe, predvsem pa druge.